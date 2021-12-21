У Харкові вирішили проблему постачання води з Краснопавлівського водосховища

Харків не залишиться без води через проблеми з прокачуванням води з Дніпра в Краснопавлівське водосховище. "Харківводоканал" прокачав необхідний обсяг води та зараз ні місту, ні області не загрожує водна катастрофа.

Про це повідомив директор комплексу водопідготовки "Дніпро" КП "Харківводоканал" Максим Панченко, передає пресслужба "Харківводоканалу".

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Рівень води в Краснопавлівському водосховищі піднявся

"Завершилося прокачування дніпровської води в обсязі 14 мільйонів кубів води, згідно з відповідною програмою Кабінету Міністрів України. Хоча за проєктом, дніпровська вода двічі на рік повинна перекидатися по каналу в Краснопавлівське водосховище. На жаль, вже протягом багатьох років регламент роботи каналу порушений", – пояснив ситуацію Панченко.

Порятунок Харкова від водної катастрофи