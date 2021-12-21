live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Харків
  • У Харкові вирішили проблему постачання води з Краснопавлівського водосховища

У Харкові вирішили проблему постачання води з Краснопавлівського водосховища

Харків
21 грудня 16:04
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 61
views-icon
Читати російською
"Харківводоканал" прокачав необхідний об'єм води
У Харкові вирішили проблему постачання води з Краснопавлівського водосховища

Харків не залишиться без води через проблеми з прокачуванням води з Дніпра в Краснопавлівське водосховище. "Харківводоканал" прокачав необхідний обсяг води та зараз ні місту, ні області не загрожує водна катастрофа.

Про це повідомив директор комплексу водопідготовки "Дніпро" КП "Харківводоканал" Максим Панченко, передає пресслужба "Харківводоканалу".

Читайте також: Харків врятували від водної катастрофи

Рівень води в Краснопавлівському водосховищі піднявся

"Завершилося прокачування дніпровської води в обсязі 14 мільйонів кубів води, згідно з відповідною програмою Кабінету Міністрів України. Хоча за проєктом, дніпровська вода двічі на рік повинна перекидатися по каналу в Краснопавлівське водосховище. На жаль, вже протягом багатьох років регламент роботи каналу порушений", – пояснив ситуацію Панченко.

Порятунок Харкова від водної катастрофи

Останні новини по темі:
Автор публікації
Павлишин Андрій
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 61
Харків Дніпро водопостачання
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

23 грудня 21:43

Харків
У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

23 грудня 21:11

Харків
Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

23 грудня 20:38

Харків
Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

23 грудня 20:14

Харків
Головна Харків У Харкові вирішили проблему постачання води з Краснопавлівського водосховища
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь