live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову

У Харкові поліція затримала 19-річного дилера. Фото

Харків
22 грудня 09:37
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 96
views-icon
Читати російською
Правоохоронці вилучили десятки пакунків із наркотиками
У Харкові поліція затримала 19-річного дилера. Фото

У Харкові поліція затримала 19-річного юнака, який розповсюджував у місті "закладки". Він був кур’єром з інтернет-магазину, де продавали наркотичні й психотропні речовини.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Читайте також3 кг канабісу вилучили у дилера, який ховав наркотики в квартирі своєї сім'ї в Харкові

Що відомо про юнака, який торгував наркотиками у Харкові?

Під час обшуків поліція у хлопця та в його гаражі поліція знайшла чимало наркотиків.

"У гаражі хлопця, під час обшуку вилучили більше 30 полімерних пакунків з речовиною рослинного походження зеленого кольору, 86 згортків з канабісом, 51 згорток з психотропною речовиною MDMA та 47 пігулок MDMA, полімерний пакунок з речовиною бірюзового кольору – "солі", 500 полімерних пакетів з фіксатором, електронні ваги. Також зловмисник вказав на місця знаходження схронів з "закладками" з наркотичною речовиною "канабіс", з яких поліцейські вилучили ще 12 пакунків", – йдеться у повідомленні.

 Знайдені речовини копи відправили на дослідження. А чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 307 ККУ. Якщо провину юнака доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.  

Юнаку вже повідомили  про підозру. А Київський районний суд Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, з можливістю внесення застави у сумі 181 600 грн.

 Поширення наркотиків у Харкові

Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Воробйова Лілія
У 2015 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, отримавши диплом за спеціальністю «Журналістика». Більше десяти років працюю журналістом в різних друкованих та інтернет-виданнях. У своїх текстах завжди намагаюся писати про складне простою мовою.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 96
Харків
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

23 грудня 21:43

Харків
У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

23 грудня 21:11

Харків
Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

23 грудня 20:38

Харків
Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

23 грудня 20:14

Харків
Головна Харків У Харкові поліція затримала 19-річного дилера. Фото
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь