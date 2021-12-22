У Харкові поліція затримала 19-річного дилера. Фото

У Харкові поліція затримала 19-річного юнака, який розповсюджував у місті "закладки". Він був кур’єром з інтернет-магазину, де продавали наркотичні й психотропні речовини.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Що відомо про юнака, який торгував наркотиками у Харкові?

Під час обшуків поліція у хлопця та в його гаражі поліція знайшла чимало наркотиків.

"У гаражі хлопця, під час обшуку вилучили більше 30 полімерних пакунків з речовиною рослинного походження зеленого кольору, 86 згортків з канабісом, 51 згорток з психотропною речовиною MDMA та 47 пігулок MDMA, полімерний пакунок з речовиною бірюзового кольору – "солі", 500 полімерних пакетів з фіксатором, електронні ваги. Також зловмисник вказав на місця знаходження схронів з "закладками" з наркотичною речовиною "канабіс", з яких поліцейські вилучили ще 12 пакунків", – йдеться у повідомленні.

Знайдені речовини копи відправили на дослідження. А чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 307 ККУ. Якщо провину юнака доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Юнаку вже повідомили про підозру. А Київський районний суд Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, з можливістю внесення застави у сумі 181 600 грн.

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