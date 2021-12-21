У Харкові поліція зупинила водія під наркотиками і без прав

Вдень, 21 грудня 2021 року, в Харкові на вулиці 23 серпня патрульна поліція зупинила машину Mazda за порушення ПДР. Також водій був під наркотичними речовинами й без прав.

Про це повідомили в патрульної поліції в Харківській області.

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У Харкові водія зупинили без прав

Коли водія зупинили, то поліцейські помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Йому запропонували пройти перевірку. Але від медичного огляду у лікаря-нарколога чоловік відмовився у присутності двох свідків.

Далі інспектори провели перевірку документів. Виявилося, що водій вже кілька разів притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані сп'яніння протягом року. Суд позбавив його права керувати транспортним засобом. Також інспектори встановили, що автомобіль водія знаходиться на митній території України з порушенням митного кодексу України. За це водія протягом року притягували до адміністративної відповідальності.

В результаті на водія були складені адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 130 (відмова від огляду стану наркотичного сп'яніння), ч. 9 ст. 121 (повторне протягом року управління транспортом, що знаходиться на митній території України з порушенням митного законодавства) та винесли постанову про накладення штрафу в сумі 20 400 гривень за ч. 4 ст. 126 (управління транспортом водієм, позбавленим права керування) кодексу України Про адміністративні правопорушення.

Боротьба з наркотиками в Харкові