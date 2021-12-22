У Харкові незаконно забудовують лісопарк: 2 га землі двічі опинялися у приватній власності

У Харкові прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою площею 2 га та вартістю понад 16 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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Незаконна забудова лісопарку

У 2013 році Харківська міська рада безоплатно взяла земельну ділянку, яка розташована в лісопарку, і відвела її у власність обслуговуючого кооперативу.

Але таке рішення йшло в розріз з чинним законодавством, через що прокуратура оскаржила його. У 2017 році позов був задоволений. Після цього територія була повернута в комунальну власність міста.

Але у 2019 році невідомі особи внесли дані про скасування відповідного запису, через що територія лісопарку знову опинилася у власності кооперативу. При цьому рішення суду про визнання незаконним та скасування рішення міської ради не переглядалося і не скасовувалося.

Після цього земельна ділянка була розділена на шість шматків, і кожна частина відведена на користь фізичних і юридичних осіб. Донині ця територія у власності цих осіб.

Громаді було завдано збитків більш ніж на 16 млн гривень. А невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи міською територією лісопарку.

Прокуратура приступила до кримінального провадження за фактом шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Земля в Харківській області