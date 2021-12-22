live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Харків
  • У Харкові незаконно забудовують лісопарк: 2 га землі двічі опинялися у приватній власності

У Харкові незаконно забудовують лісопарк: 2 га землі двічі опинялися у приватній власності

Харків
22 грудня 21:37
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 92
views-icon
Читати російською
Прокуратура завела кримінальну справу
У Харкові незаконно забудовують лісопарк: 2 га землі двічі опинялися у приватній власності

У Харкові прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою площею 2 га та вартістю понад 16 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Читайте також: На Харківщині продають найбільше землі в Україні

Незаконна забудова лісопарку

У 2013 році Харківська міська рада безоплатно взяла земельну ділянку, яка розташована в лісопарку, і відвела її у власність обслуговуючого кооперативу. 

Але таке рішення йшло в розріз з чинним законодавством, через що прокуратура оскаржила його. У 2017 році позов був задоволений. Після цього територія була повернута в комунальну власність міста. 

Але у 2019 році невідомі особи внесли дані про скасування відповідного запису, через що територія лісопарку знову опинилася у власності кооперативу. При цьому рішення суду про визнання незаконним та скасування рішення міської ради не переглядалося і не скасовувалося.

Після цього земельна ділянка була розділена на шість шматків, і кожна частина відведена на користь фізичних і юридичних осіб. Донині ця територія у власності цих осіб. 

Громаді було завдано збитків більш ніж на 16 млн гривень. А невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи міською територією лісопарку. 

Прокуратура приступила до кримінального провадження за фактом шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Земля в Харківській області

Останні новини по темі:
author
Автор публікації
Мамонов Артем
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 92
Харків забудова
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

23 грудня 21:43

Харків
У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

23 грудня 21:11

Харків
Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

23 грудня 20:38

Харків
Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

23 грудня 20:14

Харків
Головна Харків У Харкові незаконно забудовують лісопарк: 2 га землі двічі опинялися у приватній власності
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь