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У Харкові нетверезий чоловік ледве не потрапив під колеса авто, його врятував військовий. Відео

Харків
22 грудня 09:03
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Чоловік навіть не міг сам піднятися
У Харкові нетверезий чоловік ледве не потрапив під колеса авто, його врятував військовий. Відео

У Харкові п'яний чоловік валявся серед проїжджої частини. Інший перехожий у формі його відтягнув з дороги, аби він не потрапив під колеса автомобіля.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Х.Х.

Читайте також: У Харкові п'яний чоловік ледве не потрапив під колеса автомобіля. Відео

Що відомо про чоловіка, який лежав на дорозі у Харкові?

21 грудня вночі на одній із вулиць міста побачили чоловіка, який лежав просто посеред дороги. Ймовірно, що чоловік був нетверезий, адже самостійно не міг встати, а тільки повз. З дороги його відтягнув інший чоловік, що проходив повз.

У коментарях користувачі мережі жваво обговорювали цей випадок.

Чоловік

Чоловік

"Хлопець – красень, відтягнув аватара з передбачуваного місця загибелі і пішов далі", "Наївся і спить. А якщо серйозно, то зараз дубар капець. Можна і замерзнути", "Це все дуже весело, а от реально – що в такій ситуації робити? А якщо кинути синця, то замерзне і помре", "Вояка молодець, що хоч не залишив під колеса золотої молоді, яка просто походу переїхала і не зупинилася б", "У такому разі треба викликати швидку, -10 надворі людині у такому стані буде ***. Стаття 136 КК України. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані", – пишуть користувачі.

Інциденти на дорогах Харківщини

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Авторка публікації
Воробйова Лілія
У 2015 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, отримавши диплом за спеціальністю «Журналістика». Більше десяти років працюю журналістом в різних друкованих та інтернет-виданнях. У своїх текстах завжди намагаюся писати про складне простою мовою.
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