У Харкові нетверезий чоловік ледве не потрапив під колеса авто, його врятував військовий. Відео

У Харкові п'яний чоловік валявся серед проїжджої частини. Інший перехожий у формі його відтягнув з дороги, аби він не потрапив під колеса автомобіля.
Про це повідомляють у Telegram-каналі Х.Х.
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21 грудня вночі на одній із вулиць міста побачили чоловіка, який лежав просто посеред дороги. Ймовірно, що чоловік був нетверезий, адже самостійно не міг встати, а тільки повз. З дороги його відтягнув інший чоловік, що проходив повз.
У коментарях користувачі мережі жваво обговорювали цей випадок.
"Хлопець – красень, відтягнув аватара з передбачуваного місця загибелі і пішов далі", "Наївся і спить. А якщо серйозно, то зараз дубар капець. Можна і замерзнути", "Це все дуже весело, а от реально – що в такій ситуації робити? А якщо кинути синця, то замерзне і помре", "Вояка молодець, що хоч не залишив під колеса золотої молоді, яка просто походу переїхала і не зупинилася б", "У такому разі треба викликати швидку, -10 надворі людині у такому стані буде ***. Стаття 136 КК України. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані", – пишуть користувачі.