У Харкові невідомий "влетів" у припаркований автомобіль і зник. Фото

У Харкові на Гвардійців-Широнінців, 15/46 невідомий автомобіль врізався в припарковану машину. Після цього водій зник.

Про це повідомили в Telegram-каналі "СТО Харків".

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У Харкові було пошкоджене припарковане авто

Інцидент стався вдень 21 грудня 2021 року на вулиці Гвардійців-Широнінців, 15/46. Невідомий "влетів" у припаркований у дворі автомобіль Chevrolet Aveo з номерами "АХ 1584 ЕР". На фото видно, як у автомобіля повністю відпав бампер. Машина серйозно пошкоджена.

У коментарях пишуть: "Громадяни! Встановлюйте у себе у квартирах відеоспостереження! Це не так дорого, але зате всякі тварини не зможуть безкарно паскудити в ваших дворах!".

ДТП у Харкові