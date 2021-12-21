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У Харкові невідомий "влетів" у припаркований автомобіль і зник. Фото

Харків
21 грудня 18:12
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Інцидент стався у дворі одного з будинків
У Харкові невідомий "влетів" у припаркований автомобіль і зник. Фото

У Харкові на Гвардійців-Широнінців, 15/46 невідомий автомобіль врізався в припарковану машину. Після цього водій зник. 

Про це повідомили в Telegram-каналі "СТО Харків".

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У Харкові було пошкоджене припарковане авто

Інцидент стався вдень 21 грудня 2021 року на вулиці Гвардійців-Широнінців, 15/46. Невідомий "влетів" у припаркований у дворі автомобіль Chevrolet Aveo з номерами "АХ 1584 ЕР". На фото видно, як у автомобіля повністю відпав бампер. Машина серйозно пошкоджена. 

У коментарях пишуть: "Громадяни! Встановлюйте у себе у квартирах відеоспостереження! Це не так дорого, але зате всякі тварини не зможуть безкарно паскудити в ваших дворах!".

ДТП у Харкові

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Автор публікації
Мамонов Артем
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