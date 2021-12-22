У Харкові з багатоповерхівки врятували 650 кажанів. Подробиці

В спеціальному реабілітаційному центрі доглядають за кажанами, яких знайшли на балконі однієї з багатоповерхівок Харкова. У будинку на вулиці Селянській сотні тварин влаштували собі сховок на зиму. Активісти розповіли про їх долю.

Про це розповіли в Центрі реабілітації рукокрилих Фельдман Екопарк.

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Що відомо про кажанів із багатоповерхівки у Харкові?

Інцидент трапився кілька днів тому на вулиці Селянській. Робітники збиралися утеплити балкон пінопластом, а коли почали знімати обшивку, то знайшли сотні кажанів. Частина тварин впали на землю і розлетілися. А тих, хто лишився, робітники зібрали в одну коробку і викликали фахівців. Власники квартири навіть не підозрювали, що по сусідству з ними живуть кажани.

"Коли наші фахівці прибули на місце, виявилося, що альпіністам вдалося зібрати 650 рудих вечорниць: 32 з яких (що опинилися внизу коробки) померли від перегріву, а 19 тварин отримали травми. Ми відразу ж розсадили кажанів по різних коробках і мішечках, і транспортували в наш центр", – розповіла кандидат біологічних наук Олена Прилуцька.

Після всіх необхідних процедур кажани відправляються на зимівлю в холодильники, а на волю їх випустять вже навесні.

Фахівці кажуть, що зараз триває сезон порятунку кажанів. Замурувати або викинути взимку кажана на вулицю – це 100% смерть для тварин. Люди часто намагаються позбутися кажанів, які просто сплять поруч за стінкою. Але науковці переконують, що сусідство з ними – безпечне.

Порятунок тварин у Харкові та області