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У Харкові шукають водіїв тролейбуса із зарплатою 15 тис. гривень

Харків
22 грудня 17:19
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Від водіїв вимагається клас кваліфікації
У Харкові шукають водіїв тролейбуса із зарплатою 15 тис. гривень

У Харкові шукають людей на вакансію водія тролейбуса. Головні вимоги – перевезення пасажирів за графіком, дотримання правил дорожнього руху.

Про це повідомили в Харківській обласній службі зайнятості.

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Вакансія водія тролейбуса в Харкові

Підприємство в області пасажирського наземного транспорту міського та приміського сполучення шукає співробітника у свої ряди. Зарплата – 15 тис. гривень. 

Головне завдання та обов'язки водія тролейбуса – перевезення пасажирів за графіком, дотримання правил дорожнього руху, безпека пасажирів. 

Крім того, всі кандидати на цю посаду обов'язково повинні бути водіями тролейбуса I, II, III класів.

За подробицями слід звернутися до фахівця Харківського міського центру зайнятості Аліні Василівні Ромашенко, робоче місце 405, телефон: (057) 728 40 14.

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Автор публікації
Мамонов Артем
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