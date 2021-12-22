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У Харкові двоє молодих людей пограбували магазин. Відео

Сьогодні, 22 грудня, в ТЦ "Нікольський" двоє молодих людей пограбували один з магазинів. Вони вкрали гірокоптер. 

Про це повідомили в Telegram-каналі "Труха".

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Злодійство в Харкові

Інцидент з крадіжкою стався в магазині "Чудо Острів" в ТРЦ "Нікольський" вдень 22 грудня. Гірокоптер вкрали двоє молодих людей. Цей момент потрапив на відео. У мережі також попросили впізнати цих громадян, а знімки з ними опублікували разом з відео. 

"Крадіжка гірокоптера двома молодими людьми не схожими на професійних злодіїв", – підписали відео в мережі. 

На відео видно, як хлопець і дівчина кладуть в сумку товар, а після цього залишають магазин. 

Воровство

Воровство

Випадки пограбування в Харкові

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Автор публікації
Мамонов Артем
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