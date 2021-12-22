У Харкові будуть їздити електробуси. Подробиці

У Харкові вже за кілька місяців будуть їздити електробуси. Перший такий екологічний транспорт з'явиться вже зовсім скоро.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов, пише "S.Q."

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Що відомо про електробуси у Харкові?

На засідання сесії міської ради Ігор Терехов заявив, що через кілька місяців у Харкові буде їздити перший електробус.

Окрім цього він повідомив, що у місті такоє відкриють власне виробництво автобусів Karsan. Влада збирається усі автобуси в місті замінити на нові Karsan.

Також стало відомо, що міська рада й надалі на збиткові маршрути від яких відмовляються перевізники, буде випускати міський транспорт. Адже вони потрібні людям.

Транспорт у Харкові: