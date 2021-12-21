Встигніть запастися свічками: сотні будинків у Харкові залишаться без світла 22 грудня

У місті Харків в деяких будинках відбудеться відключення світла. Планові та аварійні відключення пройдуть 22 грудня.

Про це повідомляє пресслужба "Харківобленерго".

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Де не буде світла в Харкові

Роботи виконуватимуть з 8:00, а в деяких будинках – з 9:00. Світла не буде в Салтівському, Східному, Холодногірському, Центральному районах.

вул. Героїв праці 11; 13; 13а; 15; 15б;

вул. Бучми 12;

вул. Леся Сердюка 10; 10б; 12; 16; 4;

вул. Леся Сердюка 10; 12; 16; 4;

в'їзд Загородній 3;

в'їзд Івана Зарудного 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15/2; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25А; 25/2; 26; 27; 3; 4; 5; 6; 7; 9;

в'їзд Семиградський 2;

вул. Академіка Павлова, 1; 1А; 101; 103; 105; 105А; 107; 108; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115А; 116; 117; 117А; 118; 118А/2; 119; 119А; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126А; 127; 128; 129; 13; 130Ч/Д; 131; 131А; 132; 133; 133А; 134; 134А; 135; 135А; 136; 137; 137А; 138; 139; 139А; 140; 141; 142; 143; 143А; 145; 145А; 147; 147А; 149; 15; 151; 19; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 30А; 30/30А; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 40; 41; 41А; 42; 44; 49; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 7; 77; 81; 81А; 83; 83А; 83Б; 83В; 84; 85; 85А; 85Б; 87; 88; 89; 91; 93; 95; 97; 97А; 97Б; 99;

вул. Заміська 1а; 1б; 10; 11; 11а; 12; 13; 13а; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2Б; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 30; 31; 32; 33; 33А; 34; 34А; 35; 36; 37А; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 54; 56; 56/1; 58; 6; 60; 62; 62/4; 64; 66; 7; 8; 9; 9А;

вул. Івана Зарудного 1; 1а; 1б; 1В; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 1/6; 16; 17; 18; 19; 2; 2АБ; 2Б; 2В; 2Г; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 3А; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 45; 47; 5; 53; 55; 6; 6А; 61; 63; 7; 8; 9;

вул. Писемського 15/28;

вул. Сахалінська 10; 11; 12; 12А; 14; 15; 15б; 16; 17; 18; 19; 2; 2А; 2Б; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 4; 4А; 4Б; 40; 42; 44; 46/7; 5; 6; 6Б; 7; 8; 8А; 9;

вул. Семиградська 5А;

вул. Шполянська 13; 68;

вул. Якутська 2; 46; 55;

пров. Алтайський 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 21; 23; 3; 3А; 5; 7; 8; 8А; 9; 9А;

пров. Весняний 16; 19;

пров. Долинський 1;

пров. Заміський 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8А; 8Б; 9;

пров. Івана Зарудного 10; 11; 1/2; 13; 14; 15; 2/4; 3/1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9А;

пров. Новий 1-й 24

пров. Писемського 21; 23;

пров. Підвітряний 10; 11; 12; 13; 13а; 14; 15; 16; 17; 18; 3; 3А; 4; 6; 7; 8; 9;

шосе Салтівське 1;

З повним списком адрес можна ознайомитися тут.

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