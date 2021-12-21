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Вбивця літньої жінки ховався в підвалі однієї з багатоповерхівок Харкова. Фото

Харків
21 грудня 17:42
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32-річний підозрюваний допомагав убитій раніше по господарству
Вбивця літньої жінки ховався в підвалі однієї з багатоповерхівок Харкова. Фото

Жорстоке вбивство сталося в одному з сіл Зміївського району. Чоловік зарубав жінку сокирою і намагався сховатися. Поліція затримала підозрюваного наступного дня після виявлення жертви.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

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Жорстоке вбивство на Харківщині

"19 грудня до правоохоронців звернулася жінка і повідомила, що бабуся її чоловіка, 73-річна мешканка Зміївського району, кілька днів не виходила на зв'язок. Коли подружжя приїхали в будинок родички, то побачили її мертвою", – йдеться в повідомленні.

труп

Як з'ясувалося в ході розслідування, до жінки часто приходив 32-річний місцевий житель, який допомагав їй по господарству на її прохання.

орудие убийства

"У черговий раз чоловік прийшов до жінки з метою заволодіння її майном. Під час конфлікту чоловік узяв сокиру, якою завдав жінці удари в область голови. Після пограбування вбитої чоловік втік"– уточнює прокуратура.

задержанный

Вже наступного дня його знайшли в підвалі однієї з багатоповерхівок Харкова, де він ховався від поліції. Затриманому оголошено підозру у вчиненні умисного вбивства. Покарання за цією статтею передбачає від 10 до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Вбивства на Харківщині – рішення суду

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Автор публікації
Павлишин Андрій
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вбивство поліція Харківська область прокуратура
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