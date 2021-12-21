Вбивця літньої жінки ховався в підвалі однієї з багатоповерхівок Харкова. Фото

Жорстоке вбивство сталося в одному з сіл Зміївського району. Чоловік зарубав жінку сокирою і намагався сховатися. Поліція затримала підозрюваного наступного дня після виявлення жертви.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.
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"19 грудня до правоохоронців звернулася жінка і повідомила, що бабуся її чоловіка, 73-річна мешканка Зміївського району, кілька днів не виходила на зв'язок. Коли подружжя приїхали в будинок родички, то побачили її мертвою", – йдеться в повідомленні.
Як з'ясувалося в ході розслідування, до жінки часто приходив 32-річний місцевий житель, який допомагав їй по господарству на її прохання.
"У черговий раз чоловік прийшов до жінки з метою заволодіння її майном. Під час конфлікту чоловік узяв сокиру, якою завдав жінці удари в область голови. Після пограбування вбитої чоловік втік", – уточнює прокуратура.
Вже наступного дня його знайшли в підвалі однієї з багатоповерхівок Харкова, де він ховався від поліції. Затриманому оголошено підозру у вчиненні умисного вбивства. Покарання за цією статтею передбачає від 10 до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.