live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Харків
  • Світить тільки червоним: у Харкові розвалився світлофор на одній із вулиць. Фото

Світить тільки червоним: у Харкові розвалився світлофор на одній із вулиць. Фото

Харків
22 грудня 18:22
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 1069
views-icon
Читати російською
Водіїв і пішоходів попереджають бути обережними
Світить тільки червоним: у Харкові розвалився світлофор на одній із вулиць. Фото

У Харкові стався конфуз зі світлофором. На одній із вулиць прилад буквально розвалився і світить лише червоним світлом.

Фото опублікували у Telegram-каналі "Типичный Харьков".

Читайте також: Регулярні затори в Харкові – водій назвав причину. Відео

У Харкові розвалився світлофор

Конфуз зі світлофором стався на кутку вулиць Чернишевського та Ярослава Мудрого. Прилад світить лише червоним світлом. Частина світлофору, де має бути зелене світло, відвалена. Щоправда, неясно, що саме сталось. Чи хтось потрощив світлофор, чи прилад сам поламався. Водіїв і пішоходів попереджують про несправність.

Світлофор

Нещодавно у Харкові вже ставались подібні конфузи зі світлофорами. Зокрема, прилад не працював на перехресті Мереф’янське шосе – проспект Гагаріна – проспект Льва Ландау. Несправність спричинила затори, і випадковий водій взявся самотужки рулювати транспортний рух, поки не приїхали поліцейські.

Також світлофор не працював на перехресті Салтівського шосе та вулиці Фісановича. Прилад зависнув та світив одразу трьома кольорами.

Несправні світлофори у Харкові

  • У Харкові ввечері перестав працювати світлофор на перехресті Мереф’янське шосе – проспект Гагаріна – проспект Льва Ландау. Несправність одразу ж спричинила затори.
  • У Харкові помітили незвичну картину на перехресті Салтівського шосе та вулиці Фісановича. Один зі світлофорів зависнув та світив одразу трьома кольорами.
Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 1

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 1069
Харків дороги
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

23 грудня 21:43

Харків
У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

23 грудня 21:11

Харків
Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

23 грудня 20:38

Харків
Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

23 грудня 20:14

Харків
Головна Харків Світить тільки червоним: у Харкові розвалився світлофор на одній із вулиць. Фото
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь