Світить тільки червоним: у Харкові розвалився світлофор на одній із вулиць. Фото

У Харкові стався конфуз зі світлофором. На одній із вулиць прилад буквально розвалився і світить лише червоним світлом.

Фото опублікували у Telegram-каналі "Типичный Харьков".

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У Харкові розвалився світлофор

Конфуз зі світлофором стався на кутку вулиць Чернишевського та Ярослава Мудрого. Прилад світить лише червоним світлом. Частина світлофору, де має бути зелене світло, відвалена. Щоправда, неясно, що саме сталось. Чи хтось потрощив світлофор, чи прилад сам поламався. Водіїв і пішоходів попереджують про несправність.

Нещодавно у Харкові вже ставались подібні конфузи зі світлофорами. Зокрема, прилад не працював на перехресті Мереф’янське шосе – проспект Гагаріна – проспект Льва Ландау. Несправність спричинила затори, і випадковий водій взявся самотужки рулювати транспортний рух, поки не приїхали поліцейські.

Також світлофор не працював на перехресті Салтівського шосе та вулиці Фісановича. Прилад зависнув та світив одразу трьома кольорами.

Несправні світлофори у Харкові