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Стрілянина по перехожих у Харкові: суд прийняв рішення щодо хулігана

Харків
22 грудня 11:15
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Злочин стався 13 вересня вночі на вулиці Беркоса
Стрілянина по перехожих у Харкові: суд прийняв рішення щодо хулігана

Суд засудив раніше неодноразово судимого чоловіка, який поранив з пневматичного пістолета перехожого на одній з вулиць Харкова до 3 років 6 місяців в'язниці. При прийнятті рішення судді звернули увагу на соціально небезпечний характер дій обвинуваченого, який грубо порушив норми поведінки в громадських місцях і проявив неповагу до суспільства.

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також: На Харківщині суд засудив поліцейського, який стріляв у мотоцикліста

Стрілянина в перехожого на одній з вулиць Харкова

Злочин стався 13 вересня вночі о 1:10 на вул. Беркоса. Обвинувачений був за кермом автомобіля Dodge Intrepid. На повороті на вул. Житомирську водій помітив перехожого біля дерев. У цей момент він вирішив зробити кілька пострілів зі свого пневматичного пістолета в людину. Після стрілянини водій поїхав з місця події.

В результаті перехожий отримав поранення шиї і протягом тижня був непрацездатний. Під час суду обвинувачений повністю визнав свою провину.

Інциденти зі стріляниною на Харківщині

  • Суд не повірив поясненням поліцейського, який стріляв у мотоцикліста і засудив правоохоронця до 5 років в'язниці з випробувальним терміном протягом 3-х років. Недалеко від села Таранівка 4 роки тому старший сержант загону поліції особливого призначення поранив з травматичної зброї чоловіка.
  • У Харкові сталася стрілянина. Очевидці кажуть, що невідомому чоловікові не сподобалося, що підлітки перебували без масок, тому він відкрив по них вогонь. Одного з них доставили в лікарню.
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Автор публікації
Павлишин Андрій
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суд Харків стрілянина хуліганство
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