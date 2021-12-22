Стрілянина по перехожих у Харкові: суд прийняв рішення щодо хулігана

Суд засудив раніше неодноразово судимого чоловіка, який поранив з пневматичного пістолета перехожого на одній з вулиць Харкова до 3 років 6 місяців в'язниці. При прийнятті рішення судді звернули увагу на соціально небезпечний характер дій обвинуваченого, який грубо порушив норми поведінки в громадських місцях і проявив неповагу до суспільства.

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також: На Харківщині суд засудив поліцейського, який стріляв у мотоцикліста

Стрілянина в перехожого на одній з вулиць Харкова

Злочин стався 13 вересня вночі о 1:10 на вул. Беркоса. Обвинувачений був за кермом автомобіля Dodge Intrepid. На повороті на вул. Житомирську водій помітив перехожого біля дерев. У цей момент він вирішив зробити кілька пострілів зі свого пневматичного пістолета в людину. Після стрілянини водій поїхав з місця події.

В результаті перехожий отримав поранення шиї і протягом тижня був непрацездатний. Під час суду обвинувачений повністю визнав свою провину.

Інциденти зі стріляниною на Харківщині