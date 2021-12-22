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Стало відомо, хто "замінував" харківське метро. Поліція затримала хулігана

Харків
22 грудня 19:14
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Чоловік може сісти за грати
Стало відомо, хто "замінував" харківське метро. Поліція затримала хулігана

У Харкові затримали чоловіка, який 22 грудня вчинив переполох у метро. Вранці він залишив на станції метрополітену підозрілу коробку начебто із бомбою та зник. Через це довелось зачиняти вестибюль.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

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У Харкові затримали "мінера"

"Мінером", який "замінував" станцію харківського метро, виявився 57-річний місцевий житель. Поліцейські знайшли хулігана та доставили його до відділу.

Як відомо, 22 грудня чоловік залишив у вестибюлі станції метро "Проспект Гагаріна" підозрілу коробку, а потім повідомив, що в ній знаходиться бомба. Через це довелось тимчасово зачинити для пасажирів вестибюль. На місце прибула слідчо-оперативна група відділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби. Фахівці обстежили територію та оглянули коробку. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Метро

"За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України", – повідомили у поліції.

Наразі триває досудове розслідування та встановлюються мотиви такого вчинку. За таке правопорушення чоловік може сісти за ґрати від 2 до 6 років.

Повідомлення про небезпечні предмети у Харкові

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Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
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Харків метро поліція
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