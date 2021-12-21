Стало відомо, як у новорічну ніч буде працювати громадський транспорт у Харкові

У новорічну ніч метро у місті буде працювати до 3:00 1 січня 2022 року. До 4:00 1 січня будуть курсувати тролейбуси та інший міський транспорт від станцій метро. За такою схемою запропонують працювати також іншим приватним перевізникам.

Про це повідомляють на сайті Харківської міської ради.

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Як у новорічну ніч буде курсувати громадський транспорт у Харкові?

У Харкові продовжили роботу метро в новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня. Міських перевізників також зобов'язали забезпечити роботу транспорту, що курсує від станцій метро.

"Харківський метрополітен у новорічну ніч працюватиме до 3:00 1 січня 2022 року. Також будуть розроблені графіки руху трамвайних, тролейбусних та автобусних маршрутів комунальної форми власності від станцій метрополітену за основними напрямками до 4:00 1 січня. До 4:00 1 січня забезпечити роботу пасажирського автотранспорту від станцій метро запропонують міським автоперевізникам", – йдеться у повідомлені профільного департаменту.

Громадський транспорт у Харкові