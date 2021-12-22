Скільки мерія Харкова витратить на галузь медицини у 2022 році

Харківська міська рада виділить 633 мільйонів гривень на галузь медицини у 2022 році. Фінансування збільшиться більше ніж на 40%, якщо порівнювати з поточним роком.

Відповідне рішення було ухвалене 22 грудня на позачерговій сесії Харківської міської ради, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

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У Харкові на медицину виділять понад 630 млн грн

Зазначається, що фінансування на галузь медицини у Харкові збільшиться у 2022 році більш ніж на 40%. Всього виділять 633 млн грн. Частину грошей планують спрямувати на медикаменти – 56,8 млн грн. На капремонт медичних установ витратять 47,2 млн грн, на придбання медичного обладнання – 43 млн грн, а на оновлення обладнання КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" – 28 млн грн.

Окрім того, 97,3 млн грн планують спрямувати на створення муніципальної системи надання невідкладної, консультативної медичної допомоги. Щодо грошей із держбюджету за програмою медичних гарантій населенню, то у наступному році очікується надходження у розмірі 3,08 млрд грн.

Бюджет Харкова 2022