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Скільки мерія Харкова витратить на галузь медицини у 2022 році

Харків
22 грудня 17:30
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В наступному році фінансування збільшиться
Скільки мерія Харкова витратить на галузь медицини у 2022 році

Харківська міська рада виділить 633 мільйонів гривень на галузь медицини у 2022 році. Фінансування збільшиться більше ніж на 40%, якщо порівнювати з поточним роком.

Відповідне рішення було ухвалене 22 грудня на позачерговій сесії Харківської міської ради, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

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У Харкові на медицину виділять понад 630 млн грн

Зазначається, що фінансування на галузь медицини у Харкові збільшиться у 2022 році більш ніж на 40%. Всього виділять 633 млн грн. Частину грошей планують спрямувати на медикаменти – 56,8 млн грн. На капремонт медичних установ витратять 47,2 млн грн, на придбання медичного обладнання – 43 млн грн, а на оновлення обладнання КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" – 28 млн грн.

Окрім того, 97,3 млн грн планують спрямувати на створення муніципальної системи надання невідкладної, консультативної медичної допомоги. Щодо грошей із держбюджету за програмою медичних гарантій населенню, то у наступному році очікується надходження у розмірі 3,08 млрд грн.

Бюджет Харкова 2022

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Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
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Харків фінансова допомога гроші медицина
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