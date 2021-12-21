Схема фіктивного транзиту палива за кордон: щодо Харківського олігарха розпочато заочне розслідування

Відомий харківський олігарх Сергій Курченко вивів з економіки України 2,6 мільярда гривень. Для цього він організував схему фіктивного транзиту нафтопродуктів за кордон з подальшим їх реекспортом.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова у Facebook.

Читайте також: Багатомільйонна схема – ексдиректор ТОВ у Харкові відповідатиме в суді за розкрадання бюджетних коштів

Заочне розслідування проти Сергія Курченка

Київський районний суд Одеси дозволив заочне розслідування справи щодо Курченка та його схеми з ухилення від податків.

"Бізнесменом" була створена злочинна організація, яка завдала збитків економіці України на суму понад 2,6 млрд грн. Для вчинення злочинів він протягом 2012-2014 років організував від підконтрольних офшорних компаній фіктивний транзит через територію України нафтопродуктів, а також їх ввезення як би з метою реекспорту, однак, насправді нафтопродукти реалізовувалися на внутрішньому ринку України без сплати митних платежів і податків", – написала Венедиктова.

За версією слідства, документи схеми оформлялися через Одеський нафтопереробний завод і ТОВ "Лагуна-Рені", які він спеціально купив для реалізації свого злочинного плану.

"Рішення Київського районного суду м. Одеси від 20 грудня 2021 року дозволяє стороні обвинувачення провести досудове розслідування відносно підозрюваного в його відсутності (in absentia) та направити обвинувальний акт до суду для отримання під час спеціального судового розгляду справедливого, законного вироку з конфіскацією майна ПАТ "Нафтопереробний завод", а також усього іншого належного підозрюваному майну", – уточнює генпрокурор.

За словами генпрокурора, вона реально оцінює ймовірність потрапляння олігарха на лаву підсудних, але рішення суду дозволить конфіскувати його арештоване майно в Україні.

Боротьба з корупцією на Харківщині