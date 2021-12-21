Збив чоловіка на переході: патрульного в Харкові відправили до в'язниці

У Харкові 20 грудня Київський районний суд визнав винним патрульного у скоєнні аварії, яка призвела до тяжких тілесних ушкоджень пішохода.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури в Харківській області.

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Патрульного поліцейського засудили до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на три роки.

Слідством встановлено, що 24 лютого 2017 року патрульний перебував у службовій машині Toyota Prius. Він їхав вулицею Чкалова в напрямку вулиці Академіка Проскури зі швидкістю не менше 90 км на годину. Звуковий сигнал включений не був.

В результаті патрульний не пропустив на нерегульованому пішохідному переході чоловіка, який в момент удару переходив дорогу.

Внаслідок ДТП, 29-річний пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження. Через них він отримав інвалідність. Патрульний провину не визнавав.

Крім тюремного терміну, суд прийняв рішення стягнути на користь потерпілого майновий і матеріальний збиток у сумі 310 тис. гривень.

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