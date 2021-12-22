Найдорожчий проєкт міста: Харківський зоопарк охоронятимуть за декілька мільйонів гривень

За охорону Харківського зоопарку заплатять 10 мільйонів гривень. Ідеться про надання послуг впродовж року.

Про це стало відомо з тендеру, опублікованого на сайті Prozorro.

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Охорона Харківського зоопарку за 10 млн грн

За надання послуг з охорони Харківського зоопарку планують заплатити 10 мільйонів гривень на рік. Відповідний тендер було оприлюднено 9 грудня. До 9 січня 2022 року приймаються тендерні пропозиції. Аукціон має відбутись 14 лютого.

Вказано, що половину від загальної суми нададуть із міського бюджету. Інші 50% становитимуть доходи від господарської діяльності зоопарку. Відповідно до вимог, на території мають розмістити 14 постів охорони, яка працюватиме цілодобово.

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