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Найдорожчий проєкт міста: Харківський зоопарк охоронятимуть за декілька мільйонів гривень

Харків
22 грудня 13:36
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Таку суму готові заплатити за охорону об’єкту
Найдорожчий проєкт міста: Харківський зоопарк охоронятимуть за декілька мільйонів гривень

За охорону Харківського зоопарку заплатять 10 мільйонів гривень. Ідеться про надання послуг впродовж року.

Про це стало відомо з тендеру, опублікованого на сайті Prozorro.

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Охорона Харківського зоопарку за 10 млн грн

За надання послуг з охорони Харківського зоопарку планують заплатити 10 мільйонів гривень на рік. Відповідний тендер було оприлюднено 9 грудня. До 9 січня 2022 року приймаються тендерні пропозиції. Аукціон має відбутись 14 лютого.

Вказано, що половину від загальної суми нададуть із міського бюджету. Інші 50% становитимуть доходи від господарської діяльності зоопарку. Відповідно до вимог, на території мають розмістити 14 постів охорони, яка працюватиме цілодобово. 

Тендер

Дорогі проєкти міста

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Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
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