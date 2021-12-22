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Із Audi познімали всі колеса у Харкові: у місті продовжують орудувати автокрадії. Фото

Харків
22 грудня 16:32
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Автівку залишили повністю "роззутою"
Із Audi познімали всі колеса у Харкові: у місті продовжують орудувати автокрадії. Фото

У Харкові продовжують орудувати нахабні автокрадії, які обкрадають транспортні засоби на вулицях і парковках. Цього разу залишили без коліс автомобіль Audi.

Про це написали у Telegram-каналі ХС Харьков. 

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У Харкові грабіжники зняли всі колеса з авто

Інцидент стався на Салтівці, по вулиці Гарібальді, 3-А. Водій припаркував свій автомобіль Audi у дворі будинків, а вранці знайшов транспортний засіб без усіх чотирьох коліс. Грабіжникам навіть не завадив нічний мороз і холод, аби обікрасти автівку.ПограбуванняКористувачів мережі висловили співчуття власнику автомобіля та оборюються, що у місті так почастішали автокрадіжки. Дехто пише, що безпечніше залишати автомобіль на платних парковках. Інші пропонують організовувати чергування у дворі, аби щоночі по одному патрулювати. Деякі користувачі вважають, що найкраще рішення – встановити камери відеонагляду.

Авто

У коментарях відгукнувся і сам водій Audi, якого пограбували. Чоловік пише, що приїхав до батьків на декілька днів, а цього дня якраз мав їхати до Києва. Однак плани обірвались.

Авто

Коментарі

Автокрадіжки у Харкові та області

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Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
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Харків авто грабіж
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