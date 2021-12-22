Із Audi познімали всі колеса у Харкові: у місті продовжують орудувати автокрадії. Фото

У Харкові продовжують орудувати нахабні автокрадії, які обкрадають транспортні засоби на вулицях і парковках. Цього разу залишили без коліс автомобіль Audi.

Про це написали у Telegram-каналі ХС Харьков.

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У Харкові грабіжники зняли всі колеса з авто

Інцидент стався на Салтівці, по вулиці Гарібальді, 3-А. Водій припаркував свій автомобіль Audi у дворі будинків, а вранці знайшов транспортний засіб без усіх чотирьох коліс. Грабіжникам навіть не завадив нічний мороз і холод, аби обікрасти автівку. Користувачів мережі висловили співчуття власнику автомобіля та оборюються, що у місті так почастішали автокрадіжки. Дехто пише, що безпечніше залишати автомобіль на платних парковках. Інші пропонують організовувати чергування у дворі, аби щоночі по одному патрулювати. Деякі користувачі вважають, що найкраще рішення – встановити камери відеонагляду.

У коментарях відгукнувся і сам водій Audi, якого пограбували. Чоловік пише, що приїхав до батьків на декілька днів, а цього дня якраз мав їхати до Києва. Однак плани обірвались.

Автокрадіжки у Харкові та області