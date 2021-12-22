Ремонт тепломереж: у центрі Харкова люди сидять без тепла вже тиждень

У центрі Харкова в будинку на вул. Мироносицька, 97 понад тиждень ремонтують опалення. Мешканці будинку залишаються без тепла при морозах більших ніж десять градусів.

Оголошення про ремонт КП "Харківських теплових мереж" у будинку протягом тижня опублікував Telegram-канал "ХХарків".

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В одному з будинків Харкова немає теплопостачання вже тиждень

"На Мироносицькій, 97, вже понад тиждень з 14 грудня ведуться ремонтні роботи з опалення. Сьогодні температура -12°С, а ми сидимо без опалення. Величезне прохання зробити цю заяву публічною. Сподіваюся, що це хоч якось допоможе прискорити вирішення проблеми", – йдеться в повідомленні.

Напередодні вночі сталася аварія на трубопроводі на перетині вулиць Динамівської та Сумської. Прорвало трубу діаметром 1 020 міліметрів. Протягом дня тривали ремонтні роботи.

Інциденти в роботі комунальних служб Харкова