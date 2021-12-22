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Пробив огорожу і вилетів на дорогу: у Харкові трамвай зійшов з рейок. Фото

Харків
22 грудня 10:23
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Інцидент трапився в районі Кінного ринку
Пробив огорожу і вилетів на дорогу: у Харкові трамвай зійшов з рейок. Фото

У місті 22 грудня в районі Кінного ринку сталася ДТП за участю трамвая. Він зійшов із рейок, пробив огорожу, вилетів на дорогу та перекрив проїжджу частину.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Х.Х.

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Що відомо про ДТП за участю трамвая у Харкові?

Дорожній інцидент трапився вранці, 22 грудня, з рейок зійшов трамвай у районі Кінного ринку.

У мережі користувачі активно публікують фото з місця аварії.  На кадрах, що з'явилися у мережі, видно, що трамвай також боковою частиною зачепив дерево біля колії.

Окрім цього, очевидці повідомляють, що в аварії постраждала жінка. Людей попереджають, що рух громадського транспорту у цьому районі буде тимчасово заблокований.

ДТП

ДТП у Харкові

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Авторка публікації
Воробйова Лілія
У 2015 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, отримавши диплом за спеціальністю «Журналістика». Більше десяти років працюю журналістом в різних друкованих та інтернет-виданнях. У своїх текстах завжди намагаюся писати про складне простою мовою.
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Харків
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