Пробив огорожу і вилетів на дорогу: у Харкові трамвай зійшов з рейок. Фото

У місті 22 грудня в районі Кінного ринку сталася ДТП за участю трамвая. Він зійшов із рейок, пробив огорожу, вилетів на дорогу та перекрив проїжджу частину.
Про це повідомляють у Telegram-каналі Х.Х.
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Дорожній інцидент трапився вранці, 22 грудня, з рейок зійшов трамвай у районі Кінного ринку.
У мережі користувачі активно публікують фото з місця аварії. На кадрах, що з'явилися у мережі, видно, що трамвай також боковою частиною зачепив дерево біля колії.
Окрім цього, очевидці повідомляють, що в аварії постраждала жінка. Людей попереджають, що рух громадського транспорту у цьому районі буде тимчасово заблокований.