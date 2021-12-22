Пробив огорожу і вилетів на дорогу: у Харкові трамвай зійшов з рейок. Фото

У місті 22 грудня в районі Кінного ринку сталася ДТП за участю трамвая. Він зійшов із рейок, пробив огорожу, вилетів на дорогу та перекрив проїжджу частину.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Х.Х.

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Що відомо про ДТП за участю трамвая у Харкові?

Дорожній інцидент трапився вранці, 22 грудня, з рейок зійшов трамвай у районі Кінного ринку.

У мережі користувачі активно публікують фото з місця аварії. На кадрах, що з'явилися у мережі, видно, що трамвай також боковою частиною зачепив дерево біля колії.

Окрім цього, очевидці повідомляють, що в аварії постраждала жінка. Людей попереджають, що рух громадського транспорту у цьому районі буде тимчасово заблокований.

ДТП у Харкові