Половину необхідної суми: Кабмін виділив гроші Харківщині на компенсацію тарифів

Кабінет міністрів виділив 9 млрд 14 млн 342 тис. грн субвенції Харківської області для компенсації тарифів на тепло і воду для населення. Загальна сума на ці цілі для всіх місцевих бюджетів України становить 26.9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

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Компенсація тарифів за тепло- і водопостачання

Про те, куди витратять ці гроші, розповів виданню Kharkiv Today директор обласного департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Сергій Магдисюк. За його словами, гроші отримають Комунальні підприємства, що надають послуги у сфері тепло- та водопостачання. Зокрема, субвенції можуть використовувати для погашення боргів за газ, електроенергію та ПДВ.

"За прямими договорами з НАК "Нафтогаз" будуть списані борги підприємств теплокомуненерго за спожитий газ у періоді 2016-2021 років. Це буде в першу чергу", – уточнив чиновник ХОДА.

За його даними, для повної компенсації тарифів необхідні близько 8 млрд грн. Найбільша частина компенсації необхідна "Харківським тепловим мережам".

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