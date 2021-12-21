Під Харковом Lanos на шаленій швидкості зніс стовп. Відео

Біля Харкова знову сталася аварія. Водій легковика, не впоравшись з керуванням зніс стовп.

Про це повідомляють очевидці у Telegram-каналі "Автомобільний Харків. СТО. Харків".

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Що відомо про ДТП під Харковом?

Аварія сталася на Основі, 21 грудня. Водій не впоравшись з керуванням врізався у стовп електро опори.

"На Основі водій на Ланосі не впорався з керуванням та зніс стовп. Той момент, коли дорога справді гарна", – йдеться у дописі під кадрами з ДТП.

На відео видно, що кермувальник рухався з високою швидкістю, адже не впоравшись з кермування буквально зніс стовп електроопори.

У коментарях користувачі соціальної мережі активно обговорювали причини аварії.

"Там реально стовпи близько стоять від проїжджої частини, сам шугаюсь коли з гаражів виїжджаю. Та й зі знаками на цій ділянці зовсім біда, немає попереджень на стовпах про напрямок поворотів і вертикальної розмітки, на перехрестях зупиняються автобуси, діти перебігають дорогу, а носяться там сильно. Так само немає попередження про звуження смуг в одну. В цілому є і плюси, крім кількох ям, сама дорога не погана, плюс освітлення на висоті", – пише один із користувачів.

ДТП у Харкові