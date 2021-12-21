live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
Під Харковом Lanos на шаленій швидкості зніс стовп. Відео

Біля Харкова знову сталася аварія. Водій легковика, не впоравшись з керуванням зніс стовп.

Про це повідомляють очевидці у Telegram-каналі "Автомобільний Харків. СТО. Харків".

Читайте такожАвтомобіль відкинуло на кілька метрів. З'явилося відео з ДТП на Центральному ринку у Харкові

Що відомо про ДТП під Харковом?

Аварія сталася на Основі, 21 грудня. Водій не впоравшись з керуванням врізався у стовп електро опори.

"На Основі водій на Ланосі не впорався з керуванням та зніс стовп. Той момент, коли дорога справді гарна", – йдеться у дописі під кадрами з ДТП.

На відео видно, що кермувальник рухався з високою швидкістю, адже не впоравшись з кермування буквально зніс стовп електроопори.

У коментарях користувачі соціальної мережі активно обговорювали причини аварії.

"Там реально стовпи близько стоять від проїжджої частини, сам шугаюсь коли з гаражів виїжджаю. Та й зі знаками на цій ділянці зовсім біда, немає попереджень на стовпах про напрямок поворотів і вертикальної розмітки, на перехрестях зупиняються автобуси, діти перебігають дорогу, а носяться там сильно. Так само немає попередження про звуження смуг в одну. В цілому є і плюси, крім кількох ям, сама дорога не погана, плюс освітлення на висоті", – пише один із користувачів.

ДТП у Харкові 

Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Воробйова Лілія
У 2015 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, отримавши диплом за спеціальністю «Журналістика». Більше десяти років працюю журналістом в різних друкованих та інтернет-виданнях. У своїх текстах завжди намагаюся писати про складне простою мовою.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 218
Харків
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

23 грудня 21:43

Харків
У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

23 грудня 21:11

Харків
Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

23 грудня 20:38

Харків
Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

23 грудня 20:14

Харків
Головна Харків Під Харковом Lanos на шаленій швидкості зніс стовп. Відео
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь