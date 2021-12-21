Пасажири не могли вийти: у Харкові хуліган заблокував рух потягу

У Харкові знову сталась надзвичайна подія у метро. Чоловік намагався потрапити до хвостової кабіни потягу і заблокував рух.

Про це повідомили у Telegram-каналі Новини.LIVE Kharkiv.

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Чоловік зірвав рух потягу у харківському метро

Надзвичайна подія сталась у метрополітені, на станції "Площа Конституції". Невідомий чоловік намагався пробратись до хвостової кабіни потягу. Однак коли хуліган спробував проникнути туди, то спрацювала сигналізація.

Потяг зупинився і декілька хвилин простояв на станції. Пасажири були заблоковані зсередини й не мали можливості вийти.

Хулігана, який зірвав рух потягу, затримали під час спроби проникнути до кабіни машиніста. Свої дії чоловік ніяк не пояснив поки що. Рух потягу було відновлено після затримання харків’янина.

"Чоловік намагався проникнути до хвостової кабіни поїзда, але спрацювала сигналізація. В результаті двері заблокувалися і поїзд стояв на станції "Площа Конституції" протягом кількох хвилин. Пасажирам було неможливо вийти назовні", – йдеться у повідомленні.

Харківський метрополітен