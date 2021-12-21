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Новорічна ніч у Харкові: як ходитиме громадський транспорт

Харків
21 грудня 16:45
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Трамваї, тролейбуси та автобуси ходитимуть до 4 ранку
Новорічна ніч у Харкові: як ходитиме громадський транспорт

Метро Харкова в новорічну ніч працюватиме до 3 години ночі. Трамваї, тролейбуси та автобуси курсуватимуть за основними напрямами від станцій метро до 4 ранку.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

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Робота громадського транспорту в новорічну ніч 

"До 4:00 1 січня забезпечити роботу пасажирського автотранспорту від станцій метро запропонують міським автоперевізникам", – доповнює пресслужба.

Раніше директор департаменту охорони здоров'я України Максим Хаустов поінформував для того, щоб відвідати масові заходи на свіжому повітрі в Харкові на Новий рік при собі необхідно мати сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. При цьому також підійде довідка про одужання після коронавірусу.

Якщо захід немасовий, то всі учасники повинні бути в масках або респіраторах. Стежити за дотриманням карантинних обмежень буде поліція. Крім того, під час новорічних свят за порядком стежитимуть додаткові сили поліції та Національної гвардії.

Святкування Нового року в Харкові

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Автор публікації
Павлишин Андрій
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Харків транспорт Новий рік
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