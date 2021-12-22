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Нова Інклюзивна електричка з'явиться з Харкова до Бахмута

Харків
22 грудня 20:17
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Зараз поїзд готують до запуску
Нова Інклюзивна електричка з'явиться з Харкова до Бахмута

У Харкові готують до запуску нову інклюзивну електричку, яка ходитиме до Бахмута. "Укрзалізниця" почала впроваджувати інклюзивні зміни в рухомому складі якраз з приміських електричок. 

Про це повідомили в соцмережах "Укрзалізниці".

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Новий поїзд в Донецьку область

Тільки за 2021 рік кількість перевезених пасажирів у приміському сполученні склала майже 55 млн пасажирів. 

Також у 2021 році "Укрзалізниця" представила новий інклюзивний приміський поїзд. У ньому були реалізовані технічні рішення для маломобільних груп людей. Таке рішення допомогло підвищити комфорт під час пересування для людей з інвалідністю, лижників, сноубордистів, велосипедистів. 

Сьогодні інклюзивні електропоїзди курсують за напрямками: "Київ — Тарасівка", "Київ — Ніжин" та "Львів — Сянки". 

Готуються до запуску на напрямках "Київ — Васильків-2" і "Бахмут — Харків".

Нові дизель-поїзди та зміни правил перевезення пасажирів

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Автор публікації
Мамонов Артем
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Харків
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