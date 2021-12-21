Невідомі вбили кішку і повісили її на воротах церкви на Харківщині

У селищі Чкаловське Чугуївського району невідомі по-звірячому вбили кішку і повісили на воротах церкви. За словами місцевих зоозахисників, в населеному пункті орудує банда шкуродерів, яка вбиває та калічить тварин.

Інформація про вбивство кішки з'явилася на сторінці волонтерів в Instagram.

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Вбивство кішки на Харківщині

"Мені дуже боляче це писати, ще болючіше буде Віці, яка намагалася її врятувати. Це кішечка трилапка, її таки добили! Ми знайшли їй перетримку, але пізно, її по-звірячому вбили демонстративно повісили на воротах церкви", – пише волонтер.

Зоозахисники звертаються до всіх небайдужих людей з проханням допомогти тваринам і прихистити бездомних кішок їх хоча б на якійсь час.

"Поки ви чекаєте, що хтось врятує, забере... такі, як Мальва вмирають, не дочекавшись свого шансу, тому що ті, хто забирає, а їх 100 осіб на весь Харків не можуть більше брати, нам нікуди! Поки ви думаєте, а у мене вже є кіт, є два коти...і не берете навіть на перетримку, такі, як ми не можемо брати, тому що у нас не кіт, не 2, і не 10 та їх просто нікуди селити", – пише дівчина.

Допомога тваринам в Харкові