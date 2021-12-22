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На Харківщині суд покарав водія, який на мікроавтобусі врізався у людей

Харків
22 грудня 12:06
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Суд виніс вирок у справі
На Харківщині суд покарав водія, який на мікроавтобусі врізався у людей

На Харківщині Чугуївський міський суд поставив крапку у справі про смертельну аварію у 2019 році. Підсудний свою вину визнав частково, заявивши, що ДТП сталася через маневр іншої машини.

Про вирок стало відомо із Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також: Пробив огорожу і вилетів на дорогу. У Харкові трамвай зійшов з рейок. Фото

Що відомо про смертельну ДТП на Харківщині?

Відомо, що ДТП сталася на трасі Київ — Харків — Довжанський у лютому 2019 року. 26-річний водій буса Mercedes Sprinter, не впоравшись з керуванням, врізався в людей, які стояли на узбіччі дороги біля "таврії", що також потрапила в аварію. В автопригоді загинула жінка, а інших двох людей доправили з травмами в лікарню.

На суді кермувальник буса заявив, що мусив повернути вправо через маневр мікроавтобуса "Еталон".

Але постраждалі в ДТП люди нічого не розповіли про іншу машину, зате розповіли, що Mercedes Sprinter дуже швидко їхав.

Відтак, Чугуївський міський суд засудив керманича до 5 років позбавлення волі з дворічною забороною сідати за кермо авто. Уродженцю Донбасу покарання замінили на 3 роки випробувального терміну, адже він був учасником АТО та мав державні нагороди. Чоловіка зобов'язали за порушення ПДР, що спричинило смерть людини, виплатити потерпілим компенсацію на загальну суму пів мільйона гривень, а також платити доньці загиблої в ДТП жінки по 2 086 гривень в місяць до її повноліття.

На цей час вердикт не набув чинності і може бути оскаржений у апеляції.

ДТП у Харківській області

  • У місті 22 грудня в районі Кінного ринку сталася ДТП за участю трамвая. Він зійшов із рейок, пробив огорожу, вилетів на дорогу та перекрив проїжджу частину.
  • У Харкові вдень 21 грудня сталася аварія. Три автомобілі врізалися один в одного під час руху.
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Авторка публікації
Воробйова Лілія
У 2015 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, отримавши диплом за спеціальністю «Журналістика». Більше десяти років працюю журналістом в різних друкованих та інтернет-виданнях. У своїх текстах завжди намагаюся писати про складне простою мовою.
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Харківська область
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