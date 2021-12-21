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На Харківщині планують масштабний ремонт водогону

Харків
21 грудня 19:32
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На ремонтні роботи було виділено 18 млн гривень
На Харківщині планують масштабний ремонт водогону

Лозівський водогін від Краснопавлівського водосховища збираються відремонтувати. Було виділено 18 млн гривень на ремонт водопроводу та котелень. 

Про це повідомили в Харківській обласній державній адміністрації.

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У Харківській області відремонтують водогін

Роботи почнуть вже в 2022 році, після того, як будуть завершені всі організаційні питання. Також планується проведення експертизи, а об'єкт буде поданий, як державний проєкт "Питна вода". 

За направленням житлово-комунального господарства на 2022 рік департамент запропонував використовувати обласний природоохоронний фонд на 46 млн гривень. Гостро також стоїть питання реконструкції або будівництва очисних споруд в Есхарі і в Південному. Вже з наступного року на першій сесії планують збільшувати фінансування сфери ЖКГ. 

Порятунок Харкова від водної катастрофи

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Автор публікації
Мамонов Артем
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водопостачання
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