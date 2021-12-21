На Харківщині планують масштабний ремонт водогону

Лозівський водогін від Краснопавлівського водосховища збираються відремонтувати. Було виділено 18 млн гривень на ремонт водопроводу та котелень.

Про це повідомили в Харківській обласній державній адміністрації.

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У Харківській області відремонтують водогін

Роботи почнуть вже в 2022 році, після того, як будуть завершені всі організаційні питання. Також планується проведення експертизи, а об'єкт буде поданий, як державний проєкт "Питна вода".

За направленням житлово-комунального господарства на 2022 рік департамент запропонував використовувати обласний природоохоронний фонд на 46 млн гривень. Гостро також стоїть питання реконструкції або будівництва очисних споруд в Есхарі і в Південному. Вже з наступного року на першій сесії планують збільшувати фінансування сфери ЖКГ.

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