На Харківщині будуть судити шахраїв, які отримували гроші замість інтернет-магазинів

На Харківщині піймали шахраїв, які отримували гроші за відправлення замість інтернет-магазинів. Правоохоронці завершили досудове розслідування та передали справу до суду.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Що відомо про шахраїв на Харківщині?

Кіберполіція Харківщини та слідчі з управління обласної поліції у березні 2021 року піймали шахраїв, які отримували гроші за відправлення замість інтернет-магазинів.

Схему придумав 30-річний чоловік та двоє співучасників, які зараз перебувають за ґратами. Вони координували діяльність ще двох членів групи, котрі перебували на свободі.

"Зловмисники оформлювали фіктивні замовлення в інтернет-магазинах з відправкою накладеним платежем. Далі телефонували продавцям, представляючись співробітниками поштової компанії, та випитували коди доступу до особистих кабінетів. Після чого в особистих кабінетах на сайті поштової служби підміняли реквізити для оплати експрес-накладних. В результаті гроші покупців надходили на підконтрольні зловмисникам рахунки", – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі усі 4 учасників банди затримані, ще один – під домашнім арештом.

Зловмисникам було оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190, ст. 361 ККУ. Якщо їх провину доведуть у суді, то їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Шахраї у Харкові