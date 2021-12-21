Молодого чоловіка на смерть збили на дорозі у Харківській області. Водій утік

У Харківській області сталась смертельна автопригода. У Красноградському районі автомобіль збив молодого чоловіка.

Про це йдеться в щоденному зведенні про оперативну обстановку на Харківщині.

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На Харківщині на смерть збили людину

Трагічна автопригода сталась вранці 21 грудня у селі Берестовенька, що знаходиться у Красноградському районі. Автомобіль збив молодого чоловіка. Водій транспортного засобу втік із місця події.

Постраждалий, якому на вигляд близько 30 років, отримав сильні ушкодження. Чоловік помер на місці дорожньо-транспортної пригоди.

Який саме транспортний засіб збив чоловіка – невідомо. Наразі поліція розшукує автомобіль та водія, який скоїв трагічну автопригоду. Обставини ДТП з’ясовуються.

Також у зведені повідомляють, що всього за минулу добу на території Харківської області сталась 81 дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок ДТП п’ятеро постраждалих травмувались. Одна людина загинула.

ДТП на дорогах Харкова та області