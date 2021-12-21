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Модернізація магістралей Харкова: на світлофорах міста з’являться нові знаки

Харків
21 грудня 16:10
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Всього модернізують вісім магістралей
Модернізація магістралей Харкова: на світлофорах міста з’являться нові знаки

У Харкові модернізують вісім головних магістралей міста. Зокрема, для підвищення безпеки планують встановити на світлофорах спеціальні динамічні знаки.

Про це повідомив директор КП "Міськелектротранссервіс" Владислав Васенко.

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У Харкові з’являться нові знаки на світлофорах

Всього планують модернізувати вісім головних магістралей міста, серед яких найбільш аварійні: пр-т Гагаріна, пр-т Московський, вул. Полтавський Шлях, вул. Клочківська, вул. Шевченка, пр-т Льва Ландау, пр-т Науки та центральна частина Харкова.

Окрім інших заходів на світлофорах міста встановлять спеціальні динамічні знаки. Як пояснив Владислав Васенко, такі знаки будуть рекомендувати водіям оптимальну швидкість для "зеленої хвилі". Їх планують встановити у найближчому майбутньому. Наразі ж транспорт уже рухається "зеленою хвилею" на пр-т Гагаріна. Також ведуться роботи на пр-т Московському.

Загалом світлофори на головних магістралях міста будуть регульованими, що убезпечить рух та зменшить кількість заторів.

Модернізація магістралей Харкова та області

  • На Харківщині побудують дворівневу транспортну розв'язку на 462 км – примикання автомобільних доріг М-29 Харків – Красноград – Перещепине до М-03 Київ – Харків – Довжанський. Будівництво розпочнеться у 2022 році. Наразі виконуються підготовчі роботи до влаштування земляного полотна.
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Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
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Харків дороги
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