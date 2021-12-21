Модернізація магістралей Харкова: на світлофорах міста з’являться нові знаки

У Харкові модернізують вісім головних магістралей міста. Зокрема, для підвищення безпеки планують встановити на світлофорах спеціальні динамічні знаки.

Про це повідомив директор КП "Міськелектротранссервіс" Владислав Васенко.

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У Харкові з’являться нові знаки на світлофорах

Всього планують модернізувати вісім головних магістралей міста, серед яких найбільш аварійні: пр-т Гагаріна, пр-т Московський, вул. Полтавський Шлях, вул. Клочківська, вул. Шевченка, пр-т Льва Ландау, пр-т Науки та центральна частина Харкова.

Окрім інших заходів на світлофорах міста встановлять спеціальні динамічні знаки. Як пояснив Владислав Васенко, такі знаки будуть рекомендувати водіям оптимальну швидкість для "зеленої хвилі". Їх планують встановити у найближчому майбутньому. Наразі ж транспорт уже рухається "зеленою хвилею" на пр-т Гагаріна. Також ведуться роботи на пр-т Московському.

Загалом світлофори на головних магістралях міста будуть регульованими, що убезпечить рух та зменшить кількість заторів.

Модернізація магістралей Харкова та області