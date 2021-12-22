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Мінування метро в Харкові: у поліції розповіли, що знаходилося в підозрілій коробці

Харків
22 грудня 16:33
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Невідомий залишив коробку на станції метро
Мінування метро в Харкові: у поліції розповіли, що знаходилося в підозрілій коробці

У Харкові закрили один з вестибюлів станції метро "Проспект Гагаріна". Інцидент стався 22 грудня. 

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Харківської області. 

Читайте також: "Мінування" метро в Харкові. Для пасажирів закрили вестибюль

"Мінування" метро в Харкові

У Харкові закрили вестибюль на станції метро "Проспект Гагаріна" через підозрілий предмет. Невідомий чоловік залишив на станції картонну коробку. Вона викликала підозри. На місце викликали правоохоронні органи, які обстежили приміщення та перевірили предмет. 

Як виявилося, всередині коробки знаходився папір. Небезпеки для пасажирів метро не було, тому роботу станції та вестибюля відновили. 

Повідомлення про небезпечні предмети в Харкові

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Автор публікації
Мамонов Артем
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