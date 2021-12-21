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Місце "мертвих душ" у центрі Харкова: історія та легенди провулку Воробйова

Харків
22 грудня 02:10
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У провулку відбулося багато історичних подій
Місце "мертвих душ" у центрі Харкова: історія та легенди провулку Воробйова

У самому серці Харкова біля вулиці Пушкінської знаходиться провулок Воробйова. Це старовинне місце ховає у собі багато цікавих історій і таємниць. Але сьогодні провулок знаходиться у жахливому стані.

Про історію провулку пише Mykharkov.info.

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Історія провулку Воробйова у Харкові: загадкове приміщення №8

На початку XIX століття  провулок Воробйова називався Скрипницьким. Тому що раніше через цей провулок возили воду з Білгородського колодязя, а дорогою вози скрипіли. От тому й з'явилася така назва.

У 1936 році провулок із Скрипницького перейменували у Ломоносовський. У 1938 році його знову перейменували та назвали на честь вченого Володимира Воробйова, члена Академії наук УРСР та заслуженого професора Радянського Союзу.

Вчений, який знав багато про анатомію людського тіла, бальзамував тіло Леніна. Володимир Воробйов зробив це за власною методикою.

Володимир Воробйов

Окрім цього, він став засновником театру Жіночого медичного інституту. У 1911 році його побудували за проєктом архітектора Олексія Бекетова. Тут виставляли напоказ тіла з різними аномаліями, а на цокольному поверсі знаходився "будинок прощання". У цьому міському моргу за допомогою підземних вод підтримували температуру 8 градусів. Це і було те саме відоме та чудернацьке приміщення під номером 8 у цьому провулку.

Провулок Воробйова у Харкові

З часом у цьому приміщенні відкрили пастерівську станцію та цех, у якому вперше у Харкові розпочали фасування лікарської вакцини в ампули. За радянських часів "театр" закрили.  Пізніше у цьому приміщенні знаходився  Київський районний суд. Ця будівля збереглася до наших днів, але знаходиться  у занедбаному стані, її вікна забиті дерев'яними дошками. Очевидці розповідають, що її забили дошками під час зйомок фільму "Дау" про нобелівського лауреата Лева Ландау.

 Що буде з провулком Воробйова?

У березні 2021 року з'явилася інформація про те, що провулок Воробйова хочуть зробити пішохідною зоною.

Активісти з молодіжних організацій розповіли мерії про те, як тут провели фестиваль "Самі Собі Фест". На їх думку, цей провулок міг би стати відкритим простором для проведення культурних заходів. Мерія ідею підтримала та навіть пообіцяла розробити проєкт реконструкції провулку.

Історія Харкова

  • У 1905 році у Харкові пройшли мітинги, що були частиною першої у Російській імперії революції. На вулицях Харкова було гаряче: не працювали підприємства та установи, гриміли артилерійські вибухи, протестанти будували барикади та в рукопашну боролися з козаками.
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Авторка публікації
Воробйова Лілія
У 2015 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, отримавши диплом за спеціальністю «Журналістика». Більше десяти років працюю журналістом в різних друкованих та інтернет-виданнях. У своїх текстах завжди намагаюся писати про складне простою мовою.
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