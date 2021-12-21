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Масові кібератаки на Харківщині: СБУ відкрило 58 кримінальних проваджень

Харків
21 грудня 14:25
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45 кіберзлочинцям оголошено підозру
Масові кібератаки на Харківщині: СБУ відкрило 58 кримінальних проваджень

У Харківській області за цей рік засуджено за злочини у сфері кібербезпеки 14 осіб, 45 оголошено підозру. Правоохоронці відкрили 58 кримінальних проваджень за даною статтею.

Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Харківській області.

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Кібератаки в Харківській області

За інформацією спецслужби, тільки у 2021 році були попереджені 305 кіберпорушень.

инфографика

Показовий приклад, коли 17-річний харківський хакер підробив додаток "Дія". "Клієнти" кіберзлочинця за допомогою Telegram-ботів могли оформити за 300 гривень підроблений сертифікат про вакцинацію, а за 100 гривень зробити фальшиве водійське посвідчення. Раніше кіберзлочинець вже потрапляв у поле зору поліції за порушення водіння автомобілем.

Кіберзлочинність на Харківщині

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Автор публікації
Павлишин Андрій
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СБУ кібератака Харківська область розслідування
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Головна Харків Масові кібератаки на Харківщині: СБУ відкрило 58 кримінальних проваджень
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