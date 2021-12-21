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Квартира за "наливайки": влада Харкова звернулась до поліцейських

Харків
21 грудня 09:50
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Правоохоронців будуть преміювати
Квартира за "наливайки": влада Харкова звернулась до поліцейських

Харківським поліцейським обіцяють щедру винагороду за боротьбу із наркопритонами та "наливайками" міста. Якщо правоохоронцю вдасться закрити сотню таких місць, йому подарують квартиру.

Таку заяву зробив мер міста Ігор Терехов під час засідання Координаційної ради щодо реалізації державної політики щодо попередження наркоманії відбулося сьогодні, що відбулось 20 грудня.

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Боротьба із наркопритонами та "наливайками" у Харкові

Під час засідання обговорювали проблему із розповсюдження наркотиків у місті, яка залишається напруженою. Занепокоєння викликають і численні наркопритони та наливайки, які діють у Харкові.

Мер міста зауважив, що ведеться боротьба з цим явищем, але ситуація залишається напруженою. Тому надалі будуть застосовуватись ще більш жорсткі заходи. Поліцейських же будуть щедро преміювати за успішні результати. Обіцяють квартиру кожному правоохоронцю за закриття сотні наркопритонів або "наливайок".

"Ми готові преміювати співробітників правоохоронних органів, що особливо відзначилися, житлоплощею. Закрив сто наркопритонів або сто "наливайок" – отримай квартиру!" – сказав Терехов.

Начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Станіслав Перлін зі свого боку підкреслив, що наразі ведеться ще більш жорстка боротьба із проблемою.

"Правоохоронні органи активно переходять у практичну площину боротьби з наркоманією, залучають сили громадських організацій. А також ми йдемо до шкіл, де необхідно займатися профілактикою, рятувати уми та здоров'я дітей", – зазначив Перлін.

Боротьба з наркотиками у Харкові

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Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
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алкоголь наркотики Харків поліція
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