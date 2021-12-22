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Корпоратив за гроші харків'ян: на сесії міськради стався неприємний інцидент

Харків
22 грудня 16:45
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На новорічний корпоратив КП планувало витратити 120 тис. грн
Корпоратив за гроші харків'ян: на сесії міськради стався неприємний інцидент

У Харкові одне з комунальних підприємств збиралося провести новорічний корпоратив за бюджетні гроші. "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" за допомогою системи держзакупівель Prozorro уклало угоду на надання послуг офіціантів, адміністраторів бару та оренду приміщення.

Про це повідомляє пресслужба "Харківського антикорупційного центру".

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Корпоратив за бюджетні гроші

За інформацією антикорупціонерів, 48 тис. грн збиралися заплатити за оренду приміщення, ще 48 тис.грн – за послуги офіціантів, кухарів і 20 тис. грн – за послуги барного обслуговування.

Ця інформація була озвучена одним з депутатів на сесії міськради. Мер Харкова Ігор Терехов уточнив у підлеглих чи дійсно були такі плани. Інформацію підтвердили, процитувавши голову комунального підприємства Семена Сироту, який стверджував, що кошти планувалося витратити з прибутку підприємства.

Терехов зажадав скасувати закупівлі та заявив, що корпоративи потрібно проводити за свої кошти.

Тендери комунальних підприємств Харкова

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Автор публікації
Павлишин Андрій
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