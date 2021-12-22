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Харківський криптовалютний мільйонер-депутат виявився боржником

Харків
22 грудня 17:45
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Анатолій Родзинський винен банку 148 571 гривні
Харківський криптовалютний мільйонер-депутат виявився боржником

Депутат Харківської міської ради Анатолій Родзинський потрапив у неприємну ситуацію під час обговорення бюджету Харкова наступного року. Мер міста Ігор Терехов поінформував депутатів, що у Родзинського, який раніше задекларував 100 біткоінів, є непогашений кредит в "ПриватБанку".

Про це повідомляє видання Kharkiv Today.

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Депутат міськради не платить за кредитами

"Я отримав офіційне звернення "Приватбанку", в якому говориться, що вони просять у нашому бюджеті передбачити Родзинському матеріальну допомогу в розмірі 148 571 гривні. Тому що Родзинський взяв кредит в банку, не покрив його. Є судові рішення, судовий виконавець і вони просять у бюджеті передбачити гроші, щоб видати гроші Родзинському", – проінформував Терехов.

За його словами, депутату варто подумати "за свій бюджет і покрити кредити".

Голосування Харківської міськради за бюджет міста 2022

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Автор публікації
Павлишин Андрій
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декларація Харків біткоін місцеві депутати борги
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