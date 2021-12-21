Харківський коксохім заплатить 3,4 млн гривень за шкідливі викиди

Верховний суд України поставив крапку у справі про забруднення навколишнього середовища в Харкові. Коксохім "Новомет" у Харкові не зміг оскаржити рішення першої та другої інстанції.

Про це повідомили в офісі Генерального прокурора.

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Коксохім заплатить значний штраф

Раніше Держекоінспекція при перевірці Харківського коксохіму виявила наднормативні викиди діоксиду сірки, оксиду азоту, вуглекислого газу. У підприємства також не було необхідних дозволів на використання двох димових труб. В результаті суд першої інстанції оштрафував "Новомет" на 3,4 млн гривень. Обґрунтованість такої суми була підтверджена експертами "інституту судових експертиз імені Бокаріуса". Після рішення суду власники заводу спробували оскаржити дане рішення, але суди другої і третьої інстанції це рішення підтримали.

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