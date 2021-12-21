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Побиття пасажирів метро Харкова: справу поліцейських розглянуть повторно

Харків
21 грудня 19:20
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Слухання розпочнуться з допиту потерпілих 21 лютого
Побиття пасажирів метро Харкова: справу поліцейських розглянуть повторно

Суд Харкова вирішив повторно розглянути справу про побиття і знущання з пасажирів метро 5 поліцейськими. З такою ініціативою звернулася прокуратура Харківської області.

Про це повідомляє видання "Суспільне".

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У Харкові переглянуть справу про знущання поліцейських у метро

Звинувачення аргументувало свою позицію тим, що у справі змінилася суддя. Крім того, виявлено ряд недоліків у роботі сторони обвинувачення під час попередніх засідань суду.

"Мій колега, який брав участь під час допиту потерпілих, міг протестувати щодо озвучування стороною захисту певних питань, але цим правом не скористався", – пояснила прокурорка Марина Єфремова.

Слухання розпочнуться з допиту потерпілих 21 лютого наступного року.

У справі проходять п'ятеро колишніх співробітників поліції. Всі вони були затримані у 2018 році за фактами побиття пасажирів на станції "Південний вокзал". Крім того, їх звинувачують у корупції, службовому підробленні та крадіжці.

Напади на харків'ян у транспорті

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Автор публікації
Павлишин Андрій
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суд Харків метро поліція
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