Історія появи харківської "товкучки" – Благовіщенського ринку

Історія появи Благовіщенського ринку в Харкові перегукується з візитом царя Миколи I до міста та його рішенням у 1832 році обладнати плац-парадне місце з бар'єрами, тротуарами та деревами на Михайлівській площі. Саме тому було вирішено перенести великий роздрібний базар з Михайлівської площі на Благовіщенську.

Про це пише краєзнавець Олександр Парамонов на своєму сайті otkudarodom.ua.

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Історія Благовіщенського ринку у Харкові

Базар назвали так тому, що він стояв поруч з ярмарком старої Благовіщенської церкви, а пізніше через новий кафедральний Благовіщенський собор.

Вже через рік після рішення про облаштування Благовіщенського ринку з'ясувалося, що площа тісна для купців. Тому міська дума для розширення торгових рядів купує Дунінську леваду. Оскільки місцевість біля річки була заболоченою в деяких місцях, її рівень довелося підвищувати до 6 метрів. Саме на Дунінській леваді планувалися ненажерливий ряд та товкучка. Купці ж за свої гроші мали побудувати 70 кам'яних крамниць, двох флігелів для харчевень і корчми.

Першою, хто активно розпочав будівництво, була дружина радника Катерина Іпатіївна Кузіна. Саме їй належав квартал Суздальських лав біля Благовіщенської церкви. У 1848 міська влада вирішила перевести на Благовіщенський ринок гуртову торгівлю. В результаті в крамницях купчихи Кузіної стали торгувати мануфактурою, суконними, вовняними, паперовими товарами з Московської, Ярославської та Володимирської губерній. Купцям, що займалися роздрібною торгівлею, дали дозвіл на будівництво дерев'яних крамниць і для цього 4 роки їх звільняли від 1% міського збору.

"Товкучка" була переведена на Благовіщенську площу у 1837 році. Вона була уздовж річки Лопані. Особливістю цього ринку було те, що речами можна було торгувати лише з рук, жодних крамниць та скринь на землі. У 1891 році, попри протести торговців "товкучка" була переведена на місце старих залізних рядів. Ринок був настільки великим, що ним запустили транспорт для простих людей. На великих підводах перевозили по 20 людей з одного ринку на інший. Вартість поїздки в один кінець оцінювалася в 5 копійок міддю.

Візитною карткою ринку став критий ринок, який почали будувати у 1912 році та відкрили для відвідування у 1915 році. Проєкт будівлі створював архітектор Сергій Загоскін. Сьогодні ця будівля символізує торгівлю дореволюційного Харкова.

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