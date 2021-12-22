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Інспектор у Харкові "погорів" на хабарі за водійське посвідчення

Харків
22 грудня 15:21
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Вимагав майже 10 тисяч гривень
Інспектор у Харкові "погорів" на хабарі за водійське посвідчення

У Харкові інспектор Укртрансбезпеки попався на хабарі. За винагороду він обіцяв зробити жінці водійське посвідчення.

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

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У Харкові інспектор попався на хабарі

Повідомляється, що інспектор одного з відділів Слобожанського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки вимагав та отримав неправомірну вигоду за те, що обіцяв посприяти в отриманні громадянкою водійського посвідчення.

Зокрема, слідство встановило, інспектор вимагав від жінки 9 500 грн. За винагороду він обіцяв, що допоможе їй успішно пройти навчання в одній з автошкіл. Також інспектор мав посприяти, аби громадянка склала іспити та безперешкодно отримала водійське посвідчення категорії "В".

Хабар

Наразі обласна прокуратура вже повідомила про підозру інспектору.

"Обласною прокуратурою повідомлено про підозру інспектору одного з відділів Слобожанського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Боротьба з корупцією у Харкові та області

  • Спеціаліст одного з відділів Управління захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області вимагав від бізнесмена хабар за те, що він приховає порушення у його магазині.
  • У Харкові суд покарав українця – уродженця Саудівської Аравії. Чоловік дав хабар у розмірі 400 гривень прикордонникам на Харківщині.
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Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
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Харків хабар
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