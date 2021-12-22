Інспектор у Харкові "погорів" на хабарі за водійське посвідчення

У Харкові інспектор Укртрансбезпеки попався на хабарі. За винагороду він обіцяв зробити жінці водійське посвідчення.

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

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У Харкові інспектор попався на хабарі

Повідомляється, що інспектор одного з відділів Слобожанського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки вимагав та отримав неправомірну вигоду за те, що обіцяв посприяти в отриманні громадянкою водійського посвідчення.

Зокрема, слідство встановило, інспектор вимагав від жінки 9 500 грн. За винагороду він обіцяв, що допоможе їй успішно пройти навчання в одній з автошкіл. Також інспектор мав посприяти, аби громадянка склала іспити та безперешкодно отримала водійське посвідчення категорії "В".

Наразі обласна прокуратура вже повідомила про підозру інспектору.

"Обласною прокуратурою повідомлено про підозру інспектору одного з відділів Слобожанського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України)", – йдеться у повідомленні.

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