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Вантажівки масово злітають з доріг на Харківщині. Причини та відео ДТП

Харків
21 грудня 08:56
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Водії повідомляють про слизькі дороги
Вантажівки масово злітають з доріг на Харківщині. Причини та відео ДТП

21 грудня у Харківській області на автошляхах в Луганському напрямку та на магістралях за Красноградом дороги перетворилися на каток. Водії повідомляють, що їхати ними практично неможливо. Через слизьке покриття автомобілі вже потрапили в ДТП.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Автомобільний Харків. СТО. Харків".

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Що відомо про стан доріг на Харківщині?

У мережі водії пишуть, що на Харківщині зіпсувалися дороги. Деякі автошляхи перетворилися на ковзанку, зокрема дороги в Луганському напрямку та на магістралях за Красноградом.

"На бетонці за Красноградом склало фуру, також у Луганському напрямку легкові та фури не можуть піднятися на підйом", – йдеться в дописі.

У коментарях харків'яни активно обговорюють ситуація, яка склалася на дорогах.

"Шевченково-Куп'янськ повна д***па, під мостом склало фуру, стоїмо вже годину, чекаємо посипалку", "Там завжди д***па з Луганська та Донецька на гірку", – йдеться у повідомленні.

ДТП

Дороги у Харкові та області:

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Авторка публікації
Воробйова Лілія
У 2015 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, отримавши диплом за спеціальністю «Журналістика». Більше десяти років працюю журналістом в різних друкованих та інтернет-виданнях. У своїх текстах завжди намагаюся писати про складне простою мовою.
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views-icon 324
Харківська область
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