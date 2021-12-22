Міськрада Харкова прийняла бюджет Харкова на 2022 рік. На що витратять гроші

22 грудня депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії підтримали бюджет міста на 2022 рік. "За" проголосував 61 депутат.

Про це стало відомо після сесії міської ради Харкова.

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Доходи бюджету Харкова у 2022 році

На 2022 рік заплановані доходи бюджету Харкова в сумі 19,292 млрд гривень. Про це йдеться в пояснювальній записці. Доходи загального фонду – 18,628 млрд гривень, доходи спеціального фонду – 663,501 млн гривень.

Головним джерелом доходу є податок на доходи фізичних осіб на суму 9,404 млрд гривень (58,9% всіх надходжень). У сумі 34,9 млн гривень (0,2% всіх надходжень) заплановано зарахування податку на прибуток і частину чистого прибутку комунальних підприємств.

Видатки бюджету Харкова на 2022 рік

Видатки бюджету на 2022 рік заплановані в сумі 18,312 млрд гривень. З них видатки загального фонду – 12,520 млрд гривень, а також спеціального фонду – 5,791 млрд гривень.

776,3 млн гривень складе обсяг витрат на культуру і мистецтво, зокрема 299,2 млн гривень підуть на забезпечення діяльності КП "Об'єднання парків культури і відпочинку міста Харкова", КП "Меморіальний парк Дробицький Яр", КП "Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького".

На утримання зооколекції Харківського зоологічного парку та продовження його реконструкції планується виділити 307 млн гривень. У зоопарку знаходиться 2 554 види тварин.

На капітальний ремонт чаші стадіону КП "Спортивний комплекс" "Металіст" планується витратити 215 млн гривень, на будівництво "Льодової арени" на вулиці Морозова, 1-г, реконструкцію спортивних майданчиків на території п'яти закладів загальної середньої освіти, 16 комбінованих спортивних майданчиків планується витратити ще 173,6 млн гривень.

465,1 млн гривень буде виділено на будівництво, реконструкцію та ремонт котелень, теплових пунктів, тепломагістралей, помпових станцій, водоводів, каналізаційних колекторних тунелів тощо.

1,451 млрд гривень виділять на розвиток інфраструктури дорожнього господарства. З них 400 млн гривень буде витрачено на будівництво та реконструкцію доріг. Видатки на капітальний (243,7 тис. кв. м) та поточний (269,9 тис. кв. м) ремонт вулично-дорожньої мережі становитимуть 96,9 млн гривень та 201,3 млн гривень.

Ще 8 млн гривень витратять на посадку нових дерев. На розробку проєктів реконструкції парків "Зелений гай", "Зустріч", "імені Масельського", "Машинобудівників" витратять 6 млн грн. 9,4 млн гривень виділять на обслуговування і ремонт 21 фонтану і каскадного озера. Також буде виділено 13,5 млн гривень на будівництво міського кладовища на проспекті Гагаріна.

313,4 млн гривень витратять на реалізацію інвестиційного проєкту "Продовження третьої лінії метрополітену в Харкові". 20 млн гривень також виділять на викуп земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна під будівництво третьої лінії метро від станції "Метробудівників" до станції "Одеська".

Позачергова сесія міської ради Харкова