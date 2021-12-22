Ожеледиця на дорогах і мороз до -18: якою буде погода у Харкові 23 грудня

У четвер, 23 грудня, у місті знову похолодає. Синоптики повідомляють, що температура повітря опуститься до -18 градусів, а на дорогах буде ожеледиця.

Про це повідомляє Харківський гідрометцентр.

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Прогноз погоди у Харкові на 23 грудня

23 грудня на вулиці буде хмарно, але з проясненнями. Синоптики не повідомляють про опади. Але попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі опуститься 13-18 морозу, а вдень буде трохи тепліше до 8-13 морозу.

Прогноз погоди на 23 грудня за версією Sinoptik.ua

За інформацією ресурсу у Харкові 23 грудня буде сонячно та без опадів. Температура повітря вдень триматиметься на рівні 10-12 градусів морозу, а ночі опуститься до -13 градусів.

Прогноз погоди на 23 грудня за версією Gismeteo

Інший ресурс про погоду повідомляє, що у Харкові 23 грудня буде хмарно з проясненнями вдень. Але місті стане значно холодніше. Вночі температура повітря опуститься до -17 градусів. А вдень буде триматися на рівні -11 градусів.

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"Яблучні" гаджети також показують холодну погоду за даними сайту Weather.com. У Харкові буде хмарно, але без опадів. Вдень у місті буде -10 градусів, а вночі температура впаде до - 15 градусів.

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