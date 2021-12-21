Ожеледь на дорогах Харкова та області: куди водіям звертатись у разі ускладнення руху. Карта

Синоптики прогнозують, що з 21 грудня у Харкові та області суттєво похолодає, а на дорогах триматиметься ожеледиця. Водіїв попереджають про ризики на автошляхах та радять звертатись по допомогу в разі ускладнення руху чи виникнення аварійних ситуацій. В області діють місця відстою транспортних засобів та чергують дорожники.

У Службі автомобільних доріг у Харківській області повідомили, куди саме можна звертатись.

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Ускладнення транспортного руху на дорогах Харкова та області

Лише впродовж доби на автошляхах державного значення працювало 137 спецмашин та 185 дорожніх робітників. Дороги обробляють протиожеледними матеріалами.

Водіїв попереджають, що через ожеледицю і сніг на дорогах Харківщини можуть виникати аварійні ситуації, а також ускладнення транспортного руху. Дорожники закликають бути обережними і відмовитись від зайвих маневрувань, адже коли дорога засніжена або покрита ожеледицею, гальмівний шлях збільшується у рази.

Також у Службі автомобільних доріг повідомили, що створено графік цілодобового чергування дорожників та спеціальної техніки на автомобільних дорогах Харківщини, а також здійснюється постійний моніторинг стану дорожнього покриття.

В разі виникнення будь-яких проблем або ускладнення руху, водіям радять звертатись до диспетчера, зателефонувавши за номером телефону: 0573367700 (цілодобово). Окрім того, на автомобільних дорогах загального користування діють місця відстою транспортних засобів. З їх переліком можна ознайомитись ТУТ.

Аварії на дорогах Харкова та області