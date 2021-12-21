live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Харків
  • Ожеледь на дорогах Харкова та області: куди водіям звертатись у разі ускладнення руху. Карта

Ожеледь на дорогах Харкова та області: куди водіям звертатись у разі ускладнення руху. Карта

Харків
21 грудня 17:46
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 115
views-icon
Читати російською
Водіїв закликають бути обережними
Ожеледь на дорогах Харкова та області: куди водіям звертатись у разі ускладнення руху. Карта

Синоптики прогнозують, що з 21 грудня у Харкові та області суттєво похолодає, а на дорогах триматиметься ожеледиця. Водіїв попереджають про ризики на автошляхах та радять звертатись по допомогу в разі ускладнення руху чи виникнення аварійних ситуацій. В області діють місця відстою транспортних засобів та чергують дорожники.

У Службі автомобільних доріг у Харківській області повідомили, куди саме можна звертатись.

Читайте також: У Харкові сталася "елітна" потрійна ДТП на Весніна. Відео

Ускладнення транспортного руху на дорогах Харкова та області

Лише впродовж доби на автошляхах державного значення працювало 137 спецмашин та 185 дорожніх робітників. Дороги обробляють протиожеледними матеріалами.

Водіїв попереджають, що через ожеледицю і сніг на дорогах Харківщини можуть виникати аварійні ситуації, а також ускладнення транспортного руху. Дорожники закликають бути обережними і відмовитись від зайвих маневрувань, адже коли дорога засніжена або покрита ожеледицею, гальмівний шлях збільшується у рази.

Також у Службі автомобільних доріг повідомили, що створено графік цілодобового чергування дорожників та спеціальної техніки на автомобільних дорогах Харківщини, а також здійснюється постійний моніторинг стану дорожнього покриття.

В разі виникнення будь-яких проблем або ускладнення руху, водіям радять звертатись до диспетчера, зателефонувавши за номером телефону: 0573367700 (цілодобово). Окрім того, на автомобільних дорогах загального користування діють місця відстою транспортних засобів. З їх переліком можна ознайомитись ТУТ.

Карта

Аварії на дорогах Харкова та області 

Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 115
Харків дороги Харківська область
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

23 грудня 21:43

Харків
У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

23 грудня 21:11

Харків
Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

23 грудня 20:38

Харків
Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

23 грудня 20:14

Харків
Головна Харків Ожеледь на дорогах Харкова та області: куди водіям звертатись у разі ускладнення руху. Карта
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь