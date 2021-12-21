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"єПідтримка": на що харків'яни можуть витратити свою 1000 гривень

Харків
21 грудня 09:39
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Люди вже почали отримувати кошти за вакцинацію
"єПідтримка": на що харків'яни можуть витратити свою 1000 гривень

З початку старту державної програми "єПідтримка" понад 3 мільйони українців вже отримали свою 1000 гривень за вакцинацію. Харків'яни, які мають зелений сертифікат про вакцинацію, також можуть отримати кошти держави та витратити їх на похід у спортзал чи, наприклад, придбати книгу.

На що можна витрати кошти від держави розповідає "Суспільне".

Читайте також: Понад 1500 мешканців Харківської області залишилися без вакцини CoronaVac. Деталі

На що можна витратити 1000 гривень за вакцинацію у Харкові?

За інформацією виконувача обов'язків директора Департаменту цифрової трансформації регіону у Харківській області Артема Ткаченка, три мільйони українців станом на 20 грудня отримали 1000 гривень за вакцинацію від коронавірусу.

"В мене якраз закінчився абонемент до спортзалу, тому я його поповню, а потім запланована покупка коміксу", – саме так свою 1000 гривень за вакцинацію витратить жителька Харкова Вікторія Опанасенко.

 1000 гривень можна витратити на:

  • залізничні та авіаквитки в межах України;
  • квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;
  • квитки на концерти;
  • абонемент в спортзал;
  • товари в книжкових магазинах.

Вакцинація на Харківщині

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Авторка публікації
Воробйова Лілія
У 2015 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, отримавши диплом за спеціальністю «Журналістика». Більше десяти років працюю журналістом в різних друкованих та інтернет-виданнях. У своїх текстах завжди намагаюся писати про складне простою мовою.
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вакцинація
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