Дві харків’янки отримали корони на престижному конкурсі краси

Дві харків’янки стали переможницями престижного конкурсу краси для жінок Plus Size. Одна із переможниць представлятиме Україну на Miss Worl Plus Size, що відбудеться у Бразилії наступного року.

Про це повідомили на сторінці Miss/Mrs. Top of the World Plus Size Ukraine у Facebook.

Харків’янки здобули корони на конкурсі краси

Фінал престижного конкурсу краси Miss&Mrs World PlusSize Ukraine 2021 пройшов в Києві 18-го грудня. Подія відбулась у Національному Театрі імені Лесі Українки.

27 красунь з усієї України змагались за головну корону та можливість взяти участь у конкурсі Miss Worl Plus Size, що має пройти у Бразилії наступного року.

Так, цьогоріч переможницею конкурсу стала харків’янка Євгенія Чумакова-Ярошенко, отримавши звання Miss Top of the World Plus Size Ukraine 2021.

Ще одна харківська красуня Галина Черепня здобула титул MS Ukraine Plus Size Queen 2021.

Конкурс краси для дівчат розміру Plus Size проходить в Україні з 2019 року. Цьогоріч дівчата демонстрували себе в купальниках, у національних костюмах, а також змагалися в талантах та дефілювали у вечірніх убраннях.

Досягнення харків'ян